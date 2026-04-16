Schianto mortale sulla SS18: un morto e due feriti, strada chiusa

EBOLI (rgl) – Un impatto violento, il rumore delle lamiere accartocciate e poi il silenzio interrotto dalle sirene dei soccorsi. Mattinata drammatica lungo la strada Statale 18 Tirrena Inferiore dove un incidente ha spezzato una vita e provocato il blocco totale della circolazione. Il sinistro si è verificato all’altezza del chilometro 78,900, nel territorio di Eboli, dove – per cause ancora in fase di accertamento – tre autovetture si sono scontrate in modo violento. Il bilancio è pesantissimo: una persona ha perso la vita, mentre altre due sono rimaste ferite e sono state immediatamente soccorse dal personale sanitario intervenuto sul posto. A seguito dell’impatto, il tratto della statale è stato provvisoriamente chiuso in entrambe le direzioni, con inevitabili ripercussioni sulla viabilità e lunghe code lungo l’arteria. Sul luogo dell’incidente sono giunte le squadre Anas, insieme alle Forze dell’Ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione dell’emergenza, oltre alle operazioni di messa in sicurezza e ripristino della circolazione. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.