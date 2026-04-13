Schianto sull’A1, tir si piega su se stesso: conducente in ospedale

CAPUA (rgl) – Un mezzo pesante che perde il controllo, urta più volte le barriere e si accartoccia al centro della carreggiata: attimi di paura questa mattina sull’autostrada A1, dove il traffico è stato completamente bloccato per consentire i soccorsi. L’incidente è avvenuto intorno alle 9:30, poco prima dell’uscita di Capua, in direzione Roma. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta, partita dalla sede centrale. All’arrivo, i soccorritori si sono trovati davanti una scena impressionante: un autoarticolato che trasportava un container vuoto aveva sbandato più volte, prima verso destra e poi verso sinistra, finendo per urtare le barriere divisorie delle carreggiate. La corsa del mezzo si è conclusa al centro dell’autostrada, completamente ripiegato su se stesso, ma senza ribaltarsi. Il conducente, pur coinvolto nell’impatto, non è rimasto incastrato tra le lamiere. È stato immediatamente preso in carico dal personale sanitario presente sul posto e trasportato in ospedale per accertamenti. Per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo pesante, l’arteria autostradale è stata temporaneamente chiusa, con inevitabili disagi alla circolazione. Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente e le cause che hanno portato il conducente a perdere il controllo del veicolo.