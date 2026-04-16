SIRIGNANO (rgl) – Rifiuti tossici e scarichi fuori controllo. È quanto scoperto dai carabinieri forestali nel corso di un’operazione mirata alla tutela dell’ambiente nel territorio di Monteforte Irpino. I militari del Nucleo Forestale, in sinergia con l’Arma territoriale, hanno denunciato in stato di libertà un 69enne del posto, titolare di un’attività artigianale nel settore della lavorazione lapidea. Secondo quanto accertato, l’uomo operava senza le necessarie autorizzazioni alle emissioni in atmosfera e gestiva in modo illecito sia gli scarichi industriali sia i rifiuti prodotti dal ciclo di lavorazione. Durante il sopralluogo, i carabinieri hanno fatto una scoperta preoccupante: circa 30 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi erano stati accatastati direttamente sul terreno, senza alcuna misura di sicurezza. Tra il materiale rinvenuto, contenitori di solventi e vernici, oltre a imballaggi contaminati da sostanze altamente tossiche. Ulteriori irregolarità riguardano lo smaltimento delle acque reflue, miste a fanghi industriali, che venivano gestite senza alcun sistema autorizzato, con possibili ripercussioni sull’ambiente circostante. Alla luce delle violazioni riscontrate, i militari hanno disposto il sequestro penale dell’intera azienda, un’area di circa 500 metri quadrati comprensiva del piazzale esterno, dove era stoccata parte dei rifiuti.