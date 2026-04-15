CANCELLO E ARNONE (rgl) – All’alba un gesto estremo stava per consumarsi sul ponte del fiume Volturno. Ma il destino, questa volta, ha avuto il volto e la prontezza di un carabiniere fuori servizio che, con sangue freddo e umanità, è riuscito a salvare una vita. È accaduto a Cancello ed Arnone, nel Casertano, dove pochi minuti hanno fatto la differenza tra tragedia e speranza. Il comandante della locale stazione dei carabinieri, mentre transitava lungo la via Consolare, ha notato un uomo fermo sul ponte sospeso sul Volturno, in evidente stato di agitazione. Un dettaglio che non è passato inosservato: compresa immediatamente la gravità della situazione, il militare ha arrestato la marcia e si è avvicinato con cautela. Davanti a lui un 33enne di origine albanese, residente in provincia di Caserta, provato da una crisi familiare e da un forte disagio emotivo. L’uomo si era allontanato da casa poco prima, dopo un litigio, e si trovava in bilico tra disperazione e decisioni irreversibili. A quel punto è iniziata una trattativa silenziosa ma decisiva. Il maresciallo capo ha instaurato un dialogo fatto di parole semplici, tono rassicurante e presenza costante. Minuto dopo minuto, la tensione si è sciolta, fino a convincere il 33enne a desistere e mettersi in sicurezza. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118 che hanno preso in carico l’uomo, trasferendolo all’ospedale “San Rocco” di Sessa Aurunca, dove è stato affidato alle cure del reparto di psichiatria per gli accertamenti e il supporto necessario.