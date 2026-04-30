LUSCIANO (rgl) – Sembrava una normale operazione allo sportello, ma si è trasformata in un intervento delle forze dell’ordine. È accaduto nel pomeriggio di ieri presso l’ufficio postale di via Alessandro Manzoni, a Luciano, in provincia di Caserta, dove un giovane è stato arrestato in flagranza di reato. Il 21enne, di origine straniera e residente in zona, si era presentato agli sportelli con l’intento di attivare una carta prepagata “Postepay Evolution”. Durante le procedure di identificazione, avrebbe però esibito una carta d’identità risultata palesemente contraffatta. L’anomalia non è sfuggita agli operatori dell’ufficio postale, che hanno immediatamente allertato i carabinieri della locale stazione. Giunti sul posto, i militari hanno effettuato gli accertamenti del caso, procedendo al sequestro del documento falso e all’arresto del giovane con l’accusa di possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi. Al termine delle formalità di rito, il 21enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.