Tentano di rubare gasolio da autocarro, traditi dalla fuga: denunciati

VAIRANO PATENORA (rgl) – Un colpo studiato nella notte, taniche pronte e un piano apparentemente semplice: rubare carburante da un autocarro in sosta. Ma qualcosa è andato storto. La prontezza di un cittadino e l’intervento immediato dei carabinieri hanno fatto saltare tutto, trasformando il tentativo di furto in una fuga finita nel giro di un’ora. È accaduto a Vairano Patenora, nel Casertano, dove i militari della sezione Radiomobile della compagnia di Capua hanno denunciato in stato di libertà due persone del posto, ritenute responsabili, in concorso, di un tentato furto. L’allarme è scattato intorno alle 00:45 di sabato, quando al numero unico di emergenza 112 è arrivata una segnalazione per movimenti sospetti nei pressi di un’officina meccanica in via Risorgimento. Giunti sul posto, i carabinieri hanno raccolto la testimonianza del coniuge della titolare dell’attività, che aveva appena sorpreso due individui intenti a sottrarre carburante da un autocarro parcheggiato nel piazzale. Alla vista dell’uomo, i due si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, riuscendo inizialmente a far perdere le proprie tracce. Ma la descrizione del veicolo e una targa parziale si sono rivelate decisive. Sul luogo del tentato furto, i militari hanno rinvenuto quattro taniche in plastica, abbandonate e vuote, presumibilmente utilizzate per il travaso del carburante. Le ricerche sono scattate immediatamente e, in meno di un’ora, hanno portato all’individuazione del veicolo segnalato nel comune di Caianello. A bordo della Nissan Qashqai viaggiavano un uomo e una donna, entrambi già noti alle forze dell’ordine. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire due tubi in gomma, lunghi circa un metro e mezzo, con evidenti tracce di carburante, ritenuti compatibili con il tentativo di furto avvenuto poco prima. Il materiale è stato sequestrato e sarà depositato presso l’ufficio corpi di reato. Per i due è scattata la denuncia in stato di libertà, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio della vicenda.