TERZIGNO (rgl) – Un’area agricola trasformata in un allevamento fantasma, tra animali senza tracciabilità, rifiuti abbandonati e condizioni igienico-sanitarie al limite. È lo scenario emerso durante un’operazione condotta nell’ambito dei controlli “Terra dei Fuochi” nel territorio di Terzigno. L’intervento ha visto impegnati i militari dei Nuclei Carabinieri Parco di Ottaviano e Boscoreale, con il supporto dell’Esercito Italiano – Reggimento 21° Guastatori – e in sinergia con il personale dell’Asl Napoli 3 Sud. I controlli rientrano nelle attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali e nelle misure di sorveglianza legate all’emergenza della peste suina africana. Nel corso delle verifiche, i militari hanno accertato la presenza di circa 200 animali, tra cui 62 suini, privi di qualsiasi sistema di identificazione e delle necessarie autorizzazioni sanitarie. Gli animali erano detenuti in strutture fatiscenti, non adeguate per dimensioni e caratteristiche alle esigenze delle specie, e in condizioni igieniche estremamente precarie. A rendere ancora più grave il quadro, la presenza diffusa di rifiuti non pericolosi abbandonati direttamente sul terreno, in contatto con gli stessi animali, in un contesto del tutto incompatibile con le più basilari norme di sicurezza sanitaria e ambientale. Alla luce delle irregolarità riscontrate, i carabinieri hanno proceduto al sequestro penale dell’intera area, estesa per circa 2.000 metri quadrati, comprensiva delle strutture e degli animali presenti. Il gestore dell’allevamento è stato deferito all’Autorità Giudiziaria con le accuse di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e gestione illecita di rifiuti. Contestualmente, l’Autorità sanitaria ha disposto il vincolo sanitario sugli animali, avviando le procedure previste per la tutela della salute pubblica, in un contesto particolarmente delicato anche alla luce delle misure di contenimento della peste suina africana.