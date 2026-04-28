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Tragedia a Gragnano: 79enne trovato morto in casa dopo incendio

CampaniaNapoliCronaca
Redazione GL
Author: Redazione GL
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GRAGNANO (rgl) – Francesco Izzo, 79 anni, è stato trovato senza vita nella sua abitazione di via Giacomo Leopardi a Gragnano.  Il corpo dell’anziano era riverso sulle sedie della cucina, l’ambiente già interessato da un incendio al momento dell’arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Le fiamme avevano avvolto parte dell’appartamento, rendendo necessario un rapido intervento per mettere in sicurezza l’area e scongiurare ulteriori rischi. Secondo una prima ricostruzione, il decesso sarebbe riconducibile proprio al rogo divampato all’interno dell’abitazione, ma le cause dell’incendio restano ancora da chiarire. Saranno gli accertamenti tecnici a fare piena luce sulla dinamica dell’accaduto. I rilievi sono stati affidati alla sezione investigazioni scientifiche del nucleo Investigativo di Torre Annunziata, mentre le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Castellammare di Stabia.

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