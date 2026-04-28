ROCCAROMANA (rgl) – Un raggiro studiato nei minimi dettagli, costruito sulla fiducia e consumato ai danni di una persona fragile. Ma questa volta la fuga è durata poco. Nel primo pomeriggio di ieri, i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Capua hanno denunciato in stato di libertà un 25enne della provincia di Napoli, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile di una truffa in concorso ai danni di un’anziana. La vittima, una pensionata di 81 anni residente a Roccaromana, in provincia di Caserta, era stata raggirata nei primi giorni di aprile con uno schema ormai tristemente diffuso: un pretesto costruito ad arte, capace di convincerla a consegnare denaro contante e gioielli per un valore complessivo di circa 10mila euro. Determinante, però, è stato il tempestivo intervento dei militari subito dopo la denuncia. I carabinieri hanno avviato le indagini partendo proprio dall’abitazione della donna, raccogliendo le testimonianze dei presenti e ottenendo una prima descrizione del truffatore, insieme ad alcuni elementi relativi all’auto utilizzata per la fuga. Da quel momento è scattata un’attività investigativa meticolosa: l’analisi dei sistemi di videosorveglianza del centro abitato ha permesso di individuare il veicolo sospetto, risultato intestato a una società di autonoleggio. Un dettaglio che ha consentito agli investigatori di restringere il campo. Il passaggio decisivo è arrivato con il riconoscimento fotografico. L’immagine estrapolata dai filmati è stata mostrata alla vittima, che ha identificato senza esitazioni il presunto autore del raggiro. Per il 25enne è così scattata la denuncia all’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per accertare la presenza di eventuali complici e verificare se lo stesso sia coinvolto in altri episodi simili sul territorio.