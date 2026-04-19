ATRIPALDA (rgl) – Cala il sipario su una stagione straordinaria, macchiata solo da un ultimo passo falso che però non cancella quanto costruito. Il Casamarciano saluta il campionato con una sconfitta per 1-0 sul campo dell’Abellinum, allo stadio “Valleverde” di Atripalda. Un finale amaro nel risultato, ma ricco di significato. La gara si apre infatti con il “pasillo de honor” riservato dai padroni di casa ai granata: un gesto di grande sportività che fotografa il rispetto conquistato dal Casamarciano in questa stagione. L’avvio è vivace e già dopo pochi minuti gli ospiti sfiorano il vantaggio: su calcio piazzato, Schibano pesca Di Meo che di testa manda di poco alto sopra la traversa. Il Casamarciano insiste e intorno al 20’ costruisce altre occasioni pericolose, con Carmine Di Meo e lo stesso Schibano, capocannoniere del girone con 24 reti, che però non riescono a concretizzare. Anche l’Abellinum si affaccia in avanti nel finale di primo tempo con Ayuba Tito, ma senza fortuna. Si va al riposo sullo 0-0. Nella ripresa il ritmo cala, ma al 61’ arriva l’episodio decisivo: cross dalla sinistra, sponda di testa di Ayuba Tito e tap-in vincente di capitan Gerardo Carullo, che firma l’1-0. Il Casamarciano prova a reagire con Alfieri, ma il suo destro termina alto. Nel finale sale la tensione e diventano protagoniste anche alcune decisioni arbitrali contestate. L’arbitro Giacomo Amitrano espelle proprio Carullo e Tito per doppia ammonizione, lasciando l’Abellinum in nove uomini, ma il risultato non cambia. Finisce così, con una sconfitta che chiude una stagione comunque indimenticabile con la vittoria del campionato e l’approdo in Promozione per il Casamarciano del presidente Silvestro Esposito e di mister Angelantonio Galluccio. I numeri parlano chiaro: 61 punti in 26 giornate, 19 vittorie, 4 pareggi, miglior attacco con 75 gol segnati e miglior difesa con sole 28 reti subite. Solo tre sconfitte e una lunghissima striscia di 23 risultati utili consecutivi. Statistiche che raccontano molto più di una semplice annata calcistica: certificano il percorso di una squadra e di un’intera comunità che, al di là dell’ultimo risultato, ha già scritto una pagina importante della propria storia sportiva.

IL TABELLINO

ABELLINUM – CASAMARCIANO 1-0

ABELLINUM: Di Meo, Menna, Floriano, Lombardi, Iannaccone, Dello Russo, Barzaghi, Carullo, Capriolo (78’ Renza), Tito, Berardino (71’ Spiezia). A disposizione: Greco, Pescatore, Biancardi, Ike, Barbieri, Santosuosso, Del Vacchio. Allenatore: Rolando Carullo

CASAMARCIANO: Manzi (62’ Bifulco), Basile (55’ Napolitano), D’Onofrio A., Ambrosino (48’ Alfieri), Esposito, Franco (85’ Barone), Schibano, Schettino (59’ Pecchia), Fusco, Di Meo, Mingione. A disposizione: Pedalino, Serpico, Buonagura M., Petillo. Allenatore: Angelantonio Galluccio

ARBITRO: signor Giacomo Amitrano della sezione di Torre Annunziata

RETE: Carullo al 61′

NOTE – Ammoniti: Floriano, Carullo, Tito (A), Basile, Pecchia (C). Espulsi: Gerardo Carullo e Ayuba Tito (A) per somma di ammonizioni. RecuperI: 0’ e 3’