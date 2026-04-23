QUINDICI (rgl) – Un “sì” che risuona forte, capace di attraversare il tempo e unire un’intera comunità. Sabato 25 aprile, alle 11, la parrocchia Santa Maria delle Grazie di Quindici accoglierà un momento di profonda spiritualità: il vescovo di Nola, monsignor Francesco Marino, conferirà l’ordinazione sacerdotale al diacono Alberigo Rega. Un evento atteso e vissuto con intensa partecipazione non solo dalla comunità locale, ma da tutta la diocesi. “Gioiamo per il “sì” al sacerdozio di Alberigo – ha sottolineato il vescovo Marino – e siamo grati al Signore che continua ad accompagnare la nostra Chiesa donandoci cuori e mani che, celebrando e vivendo l’Eucaristia, la rendano presenza viva tra il popolo”. Classe 1969, originario della frazione Bosagro, Alberigo Rega rappresenta una vocazione maturata nel tempo e nella quotidianità. Diplomato in Ragioneria, ha conseguito nel 2014 il Magistero in Scienze Religiose presso l’Istituto superiore “Duns Scoto” di Nola-Acerra, prima di essere ordinato diacono nel giugno del 2018. L’ordinazione assume un valore ancora più simbolico per Bosagro: esattamente cento anni fa, infatti, la stessa comunità festeggiava un altro sacerdote, don Guerino Bossone. Un anniversario che rende questo momento ancora più carico di significato, come un filo invisibile che lega passato e presente. La comunità si prepara all’evento con una serie di appuntamenti: questa sera, 23 aprile, una veglia di preghiera vocazionale nella chiesa parrocchiale, guidata da monsignor Francesco Iannone; venerdì 24 aprile, a Bosagro, l’incontro “Il sacerdote: un uomo di Dio nella storia”, dedicato al ruolo del sacerdozio nella tradizione ecclesiale. Domenica 26 aprile, infine, don Alberigo Rega presiederà la sua prima Santa Messa nella chiesa di San Giovanni Battista a Bosagro, suggellando così un cammino personale che diventa patrimonio condiviso.