CASTELVETERE SUL CALORE (rgl) – La festa religiosa in onore della Madonna delle Grazie, solitamente momento di raccoglimento e tradizione Castelvetere sul Calore, in Irpinia,si è trasformata ieri in uno scenario di sconcerto e indignazione. Nel cuore della processione, tra fedeli e famiglie, un uomo di 56 anni originario di San Mango sul Calore ha dato in escandescenze, costringendo i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montella a intervenire e procedere al suo arresto. Secondo quanto ricostruito, l’uomo – in evidente stato di alterazione dovuto all’abuso di alcol – avrebbe rivolto frasi oscene nei confronti di una bambina “dispensatrice”, la piccola che tradizionalmente indossa un corpetto ornato da monili d’oro donati dai fedeli, per un peso complessivo di circa quattro chilogrammi. Un gesto già di per sé gravissimo, aggravato dal fatto che l’individuo, davanti a decine di persone, si sarebbe denudato mostrando le parti intime, scatenando panico e indignazione tra i presenti. All’arrivo dei carabinieri, la situazione è ulteriormente degenerata: il 56enne avrebbe tentato di sottrarsi al controllo, minacciando e aggredendo i militari, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. Dopo essere stato bloccato, l’uomo è stato condotto in caserma. Su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, l’arrestato è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa del giudizio direttissimo fissato per questa mattina.