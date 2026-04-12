Vento forte e mareggiate sulle coste, allerta meteo in Campania

NAPOLI (rgl) – La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per venti forti o molto forti sud-orientali con raffiche e mare agitato con possibili mareggiate lungo le coste esposte. L’avviso riguarda l’intero territorio regionale ad esclusione della zona 2 (Alto Volturno e Matese), della zona 4 (Alta Irpinia e Sannio) e della zona 7 (Tanagro) dalle 23.59 di oggi, domenica 12 aprile, alle 14 di domani, lunedì 13 aprile. I fenomeni avranno una particolare intensità lungo la fascia costiera della Campania. La Protezione Civile ricorda ai Comuni di “porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i rischi connessi agli eventi previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile. Si sottolinea la necessità di monitorare il verde pubblico e di assicurare la corretta tenuta delle strutture esposte alle sollecitazioni dei venti e del moto ondoso”. Non sono previste criticità connesse invece alle precipitazioni piovose, pertanto l’avviso è di colore verde per il dissesto idrogeologico. L’allerta vento non è associata ad un codice colore e, in questo caso, vige in assenza di allerta meteo per temporali.