AFRAGOLA (rgl) – Un nuovo accesso che cambia il modo di vivere la mobilità nel cuore della Campania. La stazione dell’alta velocità di Napoli Afragola si prepara a fare un salto di qualità: da oggi 6 maggio aprirà al pubblico il nuovo ingresso lato est, pensato per rendere più fluido, accessibile e moderno l’intero sistema di accoglienza dei viaggiatori. L’intervento rappresenta un tassello fondamentale nel processo di completamento dell’infrastruttura progettata dall’archistar Zaha Hadid, con l’obiettivo di migliorare la qualità del servizio e rispondere alla crescente domanda di mobilità ferroviaria. Il nuovo varco sarà destinato sia all’accesso pedonale sia alla modalità “Kiss and Ride”, con spazi dedicati alla sosta breve per accompagnare o prelevare passeggeri. Una soluzione strategica per alleggerire la pressione sull’ingresso principale, spesso congestionato a causa dell’aumento dei flussi, soprattutto dopo l’attivazione della tratta Napoli–Cancello nell’ambito del progetto Napoli-Bari. Ma non si tratta solo di un nuovo ingresso. L’area è stata interessata da un ampio programma di riqualificazione: completata la galleria commerciale, installati impianti antincendio e sistemi di estrazione fumi, realizzate nuove pavimentazioni e pareti interne, oltre a segnaletica aggiornata e percorsi tattili per garantire accessibilità anche ai viaggiatori con disabilità. Tra le novità più rilevanti anche l’installazione di un ascensore e di una doppia scala mobile, il potenziamento dell’illuminazione e il restyling delle aree verdi circostanti. Sul fronte viabilità, sono stati introdotti nove varchi ad accesso controllato e una riorganizzazione complessiva dei flussi carrabili, per rendere più efficiente l’ingresso e l’uscita dei veicoli. Lo sguardo è già rivolto al futuro: la stazione di Afragola punta a consolidarsi come nodo intermodale strategico per il Sud Italia, con nuovi parcheggi e un terminal bus in fase di progettazione.