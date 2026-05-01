TORRIONI (rgl) – Un intervento che doveva rientrare nell’ambito di lavori autorizzati si è trasformato in un presunto episodio di sfruttamento illecito delle risorse naturali. È accaduto in Irpinia dove i carabinieri forestali hanno scoperto un taglio di alberi ben oltre i limiti consentiti. I militari del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con la stazione di Montefusco, hanno deferito in stato di libertà un 50enne del posto, ritenuto responsabile di furto di piante e danneggiamento di un bosco privato. Gli accertamenti, eseguiti in agro del comune di Torrioni, hanno permesso di ricostruire la vicenda: l’uomo, incaricato del taglio di alberi di specie quercina nell’ambito di lavori di sistemazione e riqualificazione del manto stradale, avrebbe abbattuto circa 30 piante, per un totale di circa 60 quintali di legname. Dalle verifiche è emerso che oltre la metà del materiale legnoso sarebbe stata illecitamente sottratta e successivamente trasportata e custodita in un deposito nella disponibilità dello stesso indagato.