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Abbatte querce e trattiene il legname: scoperto e denunciato dai Forestali in Irpinia

Ambiente e SaluteCampaniaAvellino
Redazione GL
Author: Redazione GL
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TORRIONI (rgl) – Un intervento che doveva rientrare nell’ambito di lavori autorizzati si è trasformato in un presunto episodio di sfruttamento illecito delle risorse naturali. È accaduto in Irpinia dove i carabinieri forestali hanno scoperto un taglio di alberi ben oltre i limiti consentiti. I militari del Nucleo Forestale di Avellino, in sinergia con la stazione di Montefusco, hanno deferito in stato di libertà un 50enne del posto, ritenuto responsabile di furto di piante e danneggiamento di un bosco privato. Gli accertamenti, eseguiti in agro del comune di Torrioni, hanno permesso di ricostruire la vicenda: l’uomo, incaricato del taglio di alberi di specie quercina nell’ambito di lavori di sistemazione e riqualificazione del manto stradale, avrebbe abbattuto circa 30 piante, per un totale di circa 60 quintali di legname. Dalle verifiche è emerso che oltre la metà del materiale legnoso sarebbe stata illecitamente sottratta e successivamente trasportata e custodita in un deposito nella disponibilità dello stesso indagato.

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