ACERRA (rgl) – Una ferrovia abbandonata che può trasformarsi in una nuova arteria di collegamento per migliaia di cittadini. È questa la visione presentata nella sede del Movimento 5 Stelle di Acerra: rilanciare il tratto ferroviario dismesso Acerra-Napoli con una moderna linea tramviaria. Al centro del progetto, illustrato durante l’incontro pubblico, c’è l’idea di collegare la zona Gaudello fino al porto di Napoli, attraversando punti strategici del territorio. Il tracciato previsto toccherebbe il centro di Acerra, con fermata anche presso la Clinica dei Fiori, per poi proseguire verso Casalnuovo di Napoli, il Centro Direzionale, l’area universitaria di via Porta di Massa e la sede INAIL. Un’infrastruttura pensata per migliorare concretamente la mobilità e ridurre i tempi di percorrenza tra l’area nord e il capoluogo, inserendosi in una visione più ampia di sviluppo sostenibile. “Non è un sogno, ma una possibilità concreta”, ha dichiarato Carmela Auriemma, portavoce del Movimento 5 Stelle, sottolineando come la dismissione del sedime ferroviario Cancello-Napoli Centrale possa diventare un’opportunità reale per il territorio. Il progetto, infatti, non nasce dal nulla. Lo scorso 13 febbraio Auriemma ha presentato un’interrogazione al Ministero dei Trasporti per chiarire il futuro della linea destinata alla dismissione. Da quell’iniziativa è scaturita l’apertura di un tavolo tecnico da parte del Governo, primo passo verso una possibile realizzazione. Durante l’incontro sono stati illustrati anche i dettagli preliminari: previste più fermate lungo il percorso, interventi per il superamento dei passaggi a livello e una pianificazione che tiene conto delle esigenze dei cittadini, raccolte anche attraverso una petizione già avviata sul territorio.