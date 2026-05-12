BAIANO (Nello Lauro) – L’inclusione nello sport non è un concetto astratto: è una sfida quotidiana fatta di diritti, ostacoli, paure e speranze. Per raccontarla servono due voci che vivono questo tema da prospettive diverse ma complementari: quella di chi conosce la legge e quella di chi lavora sul campo. La prima è Katia Lace, avvocato, garante per la Disabilità del comune di Sirignano e terapista Aba. Professionista rigorosa e madre di un ragazzo autistico, Katia conosce dall’interno cosa significa cercare un posto nello sport per un figlio con disabilità: le esclusioni, le scuse, le barriere culturali, ma anche il potere trasformativo dell’attività motoria. La seconda è Marianna Corrado, personal trainer laureata in Scienze Motorie, che da anni lavora nella sua palestra Fitness Love Gym (via Matteotti, 56 a Sperone/Baiano) con ragazzi con fragilità attraverso movimento, ballo, musica e attività motorie adattate. Marianna porta sul campo ciò che Katia vede nelle norme: l’inclusione possibile, concreta, quotidiana. Per lei, ogni ragazzo è un mondo da accogliere, non un problema da gestire. Questo articolo in tre puntate nasce per intrecciare le loro prospettive: la legge e il cuore, il metodo e l’esperienza, la denuncia e la speranza. Lo sport è un linguaggio universale. Per molti ragazzi è un passatempo, per altri un sogno. Per un ragazzo con disabilità, invece, può essere una rivoluzione. Lo confermano Katia e Marianna, che da due mondi diversi raccontano la stessa verità: lo sport è un diritto, non un favore.

IL VALORE DELLO SPORT SECONDO KATIA: PER UN RAGAZZO CON DISABILITA’ VALE DOPPIO – “Lo sport è più importante per un ragazzo con disabilità che per un normodotato”, spiega Katia. “Non solo per il benessere fisico, ma perché permette di generalizzare abilità fondamentali: attesa, turnazione, comunicazione verbale o con segni, relazione sociale. Tutto ciò che si impara in terapia Aba deve essere portato nella vita reale, e lo sport è uno degli ambienti migliori per farlo”. Katia insiste su un punto spesso ignorato: l’attività motoria non è un “di più”, ma parte integrante del percorso riabilitativo. “Nell’Aba la generalizzazione è un passaggio obbligato: ciò che si impara in terapia deve essere verificato in ambienti naturali. E cosa c’è di più naturale dello sport? È lì che un ragazzo impara davvero a gestire l’attesa, a rispettare un turno, a comunicare con l’altro, a tollerare la frustrazione, a condividere uno spazio”. Poi aggiunge un dettaglio che racconta la realtà: “Le abilità sociali si verificano solo in ambienti dove c’è l’altro: scuola, sport, gruppo. Senza questi contesti, non possono crescere. E se questi contesti li escludono, allora stiamo togliendo ai ragazzi la possibilità di svilupparsi”.