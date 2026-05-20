SOMMA VESUVIANA (rgl) – Dietro il cancello di un’abitazione, nascosti tra gabbie e recinti improvvisati, c’erano animali che avrebbero dovuto vivere liberi in natura. È quanto emerso a Somma Vesuviana, dove un’operazione congiunta dei carabinieri forestali del Nucleo Parco e delle guardie venatorie e zoofile della Lipu ha portato al sequestro di sette uccelli selvatici e due tartarughe terrestri detenuti illegalmente. L’intervento è scattato dopo una segnalazione ricevuta dalle Guardie Lipu di Napoli, coordinate dal Giuseppe Salzano. Secondo quanto riferito, all’interno di un’area privata erano presenti diverse gabbie contenenti cardellini e altri esemplari di fauna selvatica. Una volta giunti sul posto, gli operatori hanno verificato la fondatezza della segnalazione e richiesto il supporto dei carabinieri forestali del Nucleo Parco di Ottaviano per effettuare un controllo approfondito. La perquisizione ha consentito di rinvenire e sequestrare quattro cardellini, una ghiandaia, un’allodola, un tordo bottaccio e due tartarughe terrestri. Gli accertamenti hanno evidenziato che tutti gli animali erano di provenienza illecita e detenuti in violazione della normativa a tutela della fauna selvatica. Per il responsabile è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica competente. Gli uccelli recuperati sono stati trasferiti presso il Centro Recupero Animali Selvatici dell’ASL Napoli 1 per gli accertamenti sanitari necessari prima del successivo ritorno in libertà. Le due tartarughe terrestri, invece, sono state affidate in custodia giudiziaria in attesa delle determinazioni dell’Autorità Giudiziaria. “Sono estremamente soddisfatto dell’assiduo e costante impegno dei Carabinieri Forestali nella protezione attiva del nostro patrimonio faunistico e naturalistico – ha dichiarato Fabio Procaccini, delegato Lipu di Napoli –. Purtroppo è ancora molto diffusa l’abitudine di sottrarre gli animali alla libertà per costringerli alla cattività. Continueremo a lavorare senza sosta per contrastare questi fenomeni e tutelare la fauna selvatica”.