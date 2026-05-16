SAN GIUSEPPE VESUVIANO (rgl) – Un vero e proprio hub della contraffazione nascosto nel cuore del Vesuviano. È quanto scoperto dalla Guardia di Finanza di Napoli nel corso di una vasta operazione contro il commercio illegale e la tutela del Made in Italy che ha portato al sequestro di oltre 38mila capi d’abbigliamento e accessori falsi nel comune di San Giuseppe Vesuviano. L’intervento è stato condotto dai militari del Gruppo Pronto Impiego di Napoli, i cosiddetti “Baschi Verdi”, impegnati in un’intensificazione dei controlli contro il fenomeno della contraffazione che continua ad alimentare il mercato nero in città e nell’area metropolitana. Le indagini sono partite dai controlli effettuati tra Porta Nolana e il mercato rionale della Maddalena, da tempo considerati punti sensibili per la vendita di merce contraffatta. Attraverso servizi di osservazione e pedinamento, i finanzieri sono riusciti a risalire alla rete di distribuzione della merce illegale, individuando un uomo di nazionalità marocchina, residente nel Napoletano, ritenuto responsabile della distribuzione dei prodotti nei principali “mercati del falso” della città. Gli approfondimenti investigativi hanno quindi portato alla scoperta di un magazzino di circa 250 metri quadrati a San Giuseppe Vesuviano, trasformato in una vera base logistica del falso. All’interno del deposito erano stipate migliaia di scatole contenenti scarpe, giubbini, magliette e accessori riportanti marchi contraffatti di note griffe internazionali come Louis Vuitton, Prada, Nike, Adidas e New Balance. Al termine del blitz, le Fiamme Gialle hanno sequestrato l’intero immobile e oltre 38mila articoli contraffatti pronti per essere immessi sul mercato illegale. Per il responsabile è scattata la denuncia per detenzione ai fini della vendita di prodotti con marchi contraffatti e ricettazione.