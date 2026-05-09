BOSCOREALE (rgl) – Una notte che si è trasformata in tragedia. Erano da poco passate le 4 del mattino quando una Fiat Panda, con a bordo tre giovani di Torre Annunziata, si è schiantata violentemente contro un muro in via Settetermini, a Boscoreale. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo a Giuseppe Vangone, 24 anni, morto sul colpo. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto sono intervenuti i carabinieri della sezione Radiomobile della compagnia di Torre Annunziata e i sanitari del 118, che hanno trovato l’auto completamente distrutta dopo il violento impatto. Per il giovane alla guida, però, non c’è stato nulla da fare. Gli altri due ragazzi, di 22 e 20 anni, entrambi residenti a Torre Annunziata, sono stati soccorsi e trasferiti d’urgenza in ospedale. Il 22enne è ricoverato all’Ospedale del Mare di Napoli, mentre il 20enne è stato trasportato presso l’ospedale di Castellammare di Stabia. Entrambi sono in prognosi riservata. Sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. I militari stanno lavorando per capire cosa abbia provocato la perdita di controllo della vettura e il successivo schianto contro il muro.La salma di Giuseppe Vangone è stata sequestrata su disposizione dell’autorità giudiziaria e trasferita presso l’obitorio del cimitero di Castellammare di Stabia.