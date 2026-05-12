MARCIANISE (rgl) – Un pomeriggio di festa, risate e magia dedicato ai più piccoli e alle famiglie. Sabato 16 maggio il centro commerciale “Campania “si prepara ad accogliere Dani & Robbi, il duo di creator tra i più seguiti e amati dal pubblico dei bambini, protagonisti di uno speciale mini show dal vivo accompagnato da un esclusivo meet & greet. L’appuntamento è fissato per le 17 e promette di trasformare il centro in un grande spazio di intrattenimento dove fantasia, comicità e condivisione saranno assoluti protagonisti. Dopo aver conquistato milioni di visualizzazioni su YouTube grazie ai loro sketch divertenti, alle avventure quotidiane e ai contenuti pensati per tutta la famiglia, Dani & Robbi porteranno finalmente la loro energia fuori dallo schermo per incontrare dal vivo i fan. Negli anni il duo è diventato un vero fenomeno tra i più giovani, riuscendo a costruire una community affezionata fatta di bambini e genitori che seguono con entusiasmo ogni nuova avventura pubblicata online. Un successo che li ha portati anche nel mondo dell’editoria, con libri molto apprezzati dai loro piccoli follower. Durante l’evento al “Campania”, il pubblico potrà assistere a un mini show ricco di momenti divertenti e interagire direttamente con i creator. Non mancherà il momento più atteso dai fan: il meet & greet, con la possibilità di incontrare Dani & Robbi, scattare una foto ricordo e vivere un’esperienza speciale da custodire e condividere. Per partecipare al meet & greet sarà necessario essere in possesso di una copia del libro di Dani & Robbi, acquistabile presso il Mondadori Bookstore all’interno del centro. Gli organizzatori hanno inoltre spiegato le modalità per ottenere il pass di accesso: bisognerà scaricare l’App IO&CAMPANIA e recarsi all’Infopoint in piazza Centrale mostrando lo scontrino di acquisto del libro. I pass saranno disponibili a partire dall’11 maggio.