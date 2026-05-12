SOLOFRA (rgl) – Attimi di paura nella tarda serata di ieri lungo il raccordo autostradale Avellino-Salerno dove un incidente stradale all’interno della galleria “Monte Pergola” ha provocato momenti di forte tensione e richiesto un imponente intervento dei soccorsi. L’allarme è scattato nel territorio del comune di Solofra nella serata di lunedì 11 maggio, quando i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Avellino sono stati allertati dal personale del 118 per un violento impatto avvenuto all’interno del tunnel. Una volta giunti sul posto, i caschi rossi hanno constatato il coinvolgimento di tre autovetture, ciascuna con il solo conducente a bordo. Tra i mezzi incidentati anche una vettura alimentata a gpl, elemento che ha reso ancora più delicate le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. I tre automobilisti sono stati immediatamente affidati alle cure del personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasferiti all’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino per ricevere le cure necessarie. Al momento non sono state diffuse informazioni dettagliate sulle loro condizioni, ma l’intervento tempestivo dei soccorsi ha evitato conseguenze peggiori. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nei rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto. I Vigili del Fuoco hanno lavorato a lungo per mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e l’intera area interessata dall’impatto, operando in condizioni particolarmente complesse all’interno della galleria. Per consentire le operazioni di soccorso e ripristinare le condizioni di sicurezza, la Galleria Monte Pergola è stata temporaneamente chiusa al traffico fino all’una circa della notte tra lunedì e martedì, provocando inevitabili disagi alla circolazione lungo il raccordo Avellino-Salerno. Restano ora in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.