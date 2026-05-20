CASERTA (rgl) – Una vera e propria stretta sulla sicurezza pubblica che coinvolge l’intero territorio provinciale. Tra il ponte del 25 aprile e la prima settimana di maggio, la Questura di Caserta ha intensificato le attività di controllo e prevenzione, portando all’emissione di decine di provvedimenti nei confronti di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica. Il bilancio dell’operazione, disposto dal Questore della provincia di Caserta sulla base degli accertamenti svolti dalla Divisione Anticrimine, evidenzia un’importante attività di monitoraggio e contrasto a fenomeni di criminalità, violenza e degrado urbano. Nel dettaglio, sono stati emessi 42 fogli di via obbligatori, misura che impedisce il ritorno in determinati comuni a persone ritenute socialmente pericolose e prive di legami con il territorio. A questi si aggiungono 25 avvisi orali, destinati a soggetti considerati inclini alla commissione di reati e già attenzionati dalle forze dell’ordine. Particolare attenzione è stata rivolta anche alla sicurezza durante gli eventi sportivi e nei luoghi pubblici. Sono infatti stati adottati 2 Daspo, i provvedimenti che vietano l’accesso alle manifestazioni sportive, e 5 Dacur, i cosiddetti “Daspo urbani”, rivolti a persone responsabili di comportamenti lesivi del decoro e della vivibilità degli spazi cittadini. Sul fronte del contrasto ai fenomeni più gravi di pericolosità sociale, la Questura ha avanzato 4 proposte di sorveglianza speciale, misura destinata a soggetti già noti per attività delittuose o episodi legati alla violenza di genere, con eventuali obblighi o divieti di soggiorno. Significativo anche il dato relativo agli ammonimenti del Questore, che sono stati complessivamente 15. I provvedimenti riguardano casi di atti persecutori, violenza domestica e bullismo e rappresentano uno strumento preventivo fondamentale per interrompere comportamenti potenzialmente pericolosi prima che possano degenerare in reati più gravi.