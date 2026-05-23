CASTELLAMMARE DI STABIA (rgl) – Per installare un gazebo aveva tagliato gli alberi del marciapiede, “liberando” lo spazio pubblico come fosse proprietà privata. È solo l’inizio di quanto scoperto dai carabinieri e dalla polizia municipale durante un servizio a largo raggio che ha passato al setaccio diverse attività commerciali della città. Il primo controllo scatta in un ortofrutta di via Bonito. Qui i militari dell’Arma, insieme agli agenti municipali e ai Carabinieri del Nas e del Nil di Napoli, trovano un gazebo installato abusivamente: per montarlo, il titolare avrebbe danneggiato alcuni alberi presenti sul marciapiede. Nell’attività viene inoltre individuato un lavoratore in nero. La struttura metallica è stata sequestrata e l’imprenditore denunciato per danneggiamento aggravato in area sottoposta a vincoli paesaggistici, oltre che sanzionato per irregolarità igienico-sanitarie, mancata tracciabilità, assenza di procedure di autocontrollo e occupazione abusiva di suolo pubblico. I controlli proseguono in un’agenzia di scommesse di via Gaeta, dove i carabinieri denunciano l’amministratore unico. Per lui scatta una raffica di sanzioni per un totale vicino ai 60mila euro: nell’esercizio vengono trovati tre lavoratori in nero, un impianto di videosorveglianza illegale, distributori automatici installati senza autorizzazione e una slot machine manomessa, priva dei sigilli dei Monopoli di Stato. Non va meglio in un ristorante etnico di via Principessa Mafalda, dove i militari riscontrano la mancanza delle procedure di autocontrollo e il mancato rispetto dei requisiti igienici. Anche in questo caso il titolare viene denunciato. Durante il servizio, che ha portato all’identificazione di 47 persone e al controllo di 20 veicoli, i carabinieri fermano anche un 25enne del posto: perquisito, aveva in tasca una dose di cocaina e un coltello a serramanico lungo 16 centimetri. Per lui è scattata la denuncia.