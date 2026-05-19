CICCIANO (nl) – Una mattinata iniziata con la scoperta di un cedimento strutturale ha destato preoccupazione a Cicciano dove un frammento del cornicione del campanile della chiesa dell’Immacolata si è improvvisamente staccato, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Il distacco del materiale è stato notato nelle prime ore del giorno, quando alcuni residenti e commercianti della zona hanno individuato i detriti ai piedi della struttura. Non si registrano danni a persone né a veicoli. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Comando provinciale di Napoli, che hanno immediatamente avviato le operazioni di messa in sicurezza dell’area e di verifica preliminare delle condizioni statiche del campanile. L’obiettivo è accertare eventuali ulteriori rischi di cedimento e prevenire situazioni di pericolo. Per consentire le operazioni in sicurezza è stata disposta la chiusura temporanea di via Puglie e una parte di via Roma, con inevitabili disagi alla circolazione e alle attività commerciali della zona. L’area resta sotto controllo e proseguono le valutazioni tecniche sulla stabilità della struttura religiosa.