Cicciano, colpo lampo in gioielleria: fuga notturna con oro e orologi

CICCIANO (nl) – Un colpo rapido, studiato nei dettagli e consumato nel cuore della notte, con il suono dell’allarme a fare da sottofondo alla fuga. È quanto accaduto a Cicciano, dove una banda ha preso di mira una gioielleria del centro. Erano circa le 3:30 quando quattro persone sono entrate in azione in via Marconi prendendo di mira la gioielleria “Tiziano”. I malviventi hanno forzato la serranda dell’esercizio commerciale e, in pochi minuti, sono riusciti a danneggiare le vetrine e a portare via oro e orologi per un valore, secondo una prima ricostruzione, superiore ai 10mila euro. Un’azione fulminea, durata pochissimo, ma sufficiente a mettere a segno il colpo. Subito dopo, i quattro si sono dati alla fuga a bordo di un’auto, allontanandosi a tutta velocità e facendo perdere le proprie tracce nelle strade ancora deserte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Nola che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Al vaglio degli investigatori dei militari di Cicciano le eventuali immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona. Nonostante il furto l’attività commerciale ha riaperto regolarmente già in mattinata cercando di tornare alla normalità dopo lo shock del raid notturno.