CICCIANO (nellauro) – Un giardino storico che si trasforma in una galleria d’arte a cielo aperto, dove natura, design e creatività contemporanea si incontrano in un dialogo sorprendente. È questo lo spirito di “Quel che non ti aspetti”, l’evento che animerà il Giardino di Palazzo Nucci sabato 6 e domenica 7 giugno nell’ambito della manifestazione europea “Appuntamento in Giardino 2026”. Un’esperienza pensata per moltiplicare gli sguardi e riscoprire la bellezza attraverso nuove prospettive visive. Il tema scelto quest’anno dalla rassegna internazionale promossa dal Ministero della Cultura francese e coordinata in Italia dall’Associazione Parchi e Giardini d’Italia è “La Vista”, e Palazzo Nucci ha deciso di interpretarlo con un progetto artistico audace e fuori dagli schemi. Per due giorni, lo storico e suggestivo spazio verde di Cicciano ospiterà infatti forme d’arte apparentemente lontane dall’estetica tradizionale di un giardino, ma capaci di creare un forte impatto visivo ed emotivo. Ad aprire l’evento, sabato 6 giugno dalle 17:30 alle 19:30, sarà Angelo “Low” Caliendo, designer europeo pluripremiato nel mondo Harley-Davidson. Le sue iconiche creazioni custom lasceranno l’asfalto per entrare tra alberi, vialetti e architetture storiche, dando vita a un suggestivo cortocircuito tra metallo, natura e design industriale. Domenica 7 giugno, invece, il giardino assumerà atmosfere più intime e contemplative grazie alle opere di Giovanna Serpico, artista contemporanea dal respiro internazionale, con esposizioni in città come Londra, Barcellona, Roma e Milano. Le sue installazioni accompagneranno il visitatore in un percorso lento e meditativo, trasformando ogni angolo del giardino in uno spazio di riflessione e immaginazione. L’evento punta a creare un’esperienza estetica unitaria, in cui i confini tra artificio e natura si dissolvono nella luce e nei silenzi del giardino. Una passeggiata tra arte e paesaggio dove ogni dettaglio diventa racconto e ogni sosta invita alla contemplazione. L’ingresso sarà gratuito, ma con prenotazione obbligatoria per garantire la qualità dell’esperienza e la tutela del luogo.

Info e Contatti:

Cosa: “Quel che non ti aspetti” – Appuntamento in Giardino 2026

Dove: Giardino di Palazzo Nucci, Via Alfredo Nucci snc – Cicciano (Napoli)

Quando: Sabato 6 e Domenica 7 giugno 2026

Modalità di partecipazione: Evento gratuito con prenotazione obbligatoria.

Contatti per la stampa e prenotazioni pubblico: o Telefono / WhatsApp: +39 347.3036316 o Email: giovannanucci74@gmail.com