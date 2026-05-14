CIMITILE (rgl) – Un luogo sospeso tra storia, spiritualità e bellezza pronto a trasformarsi ancora in un grande laboratorio di creatività contemporanea. Dal 16 al 23 maggio 2026 il Complesso Monumentale delle Basiliche Paleocristiane di Cimitile ospiterà la seconda edizione di “Sotto un cielo di primavera”, la mostra collettiva dedicata all’arte contemporanea che lo scorso anno ha conquistato pubblico e appassionati. L’iniziativa torna con un nuovo percorso espositivo capace di fondere memoria storica e linguaggi artistici moderni, regalando ai visitatori un’esperienza immersiva all’interno di uno dei luoghi più affascinanti e identitari del territorio nolano. Pittura, fotografia, scultura e moda dialogheranno tra gli antichi spazi delle Basiliche Paleocristiane, dando vita a una narrazione visiva che unisce passato e presente, tradizione e sperimentazione. Un intreccio di emozioni e sensibilità artistiche che punta a valorizzare il patrimonio culturale attraverso nuove forme espressive. Il vernissage inaugurale è in programma sabato 16 maggio alle 18:30, mentre il finissage conclusivo si terrà sabato 23 maggio, sempre alle 18:30. La mostra, curata da Celeste Napolitano e Francesco Avvisati, nasce con l’obiettivo di trasformare il Complesso Monumentale in uno spazio vivo di incontro, partecipazione e contaminazione culturale, rendendo l’arte contemporanea uno strumento di dialogo con la storia. A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche Anna Mercogliano, assessora alla Cultura, promotrice del progetto: “Dopo il grande riscontro ottenuto lo scorso anno, abbiamo voluto fortemente dare continuità a questo percorso culturale perché crediamo che l’arte contemporanea possa dialogare con la storia in modo autentico e coinvolgente. Valorizzare il Complesso delle Basiliche Paleocristiane significa non solo custodire la memoria del nostro patrimonio, ma anche renderlo vivo, accessibile e capace di parlare alle nuove generazioni attraverso la creatività e la cultura”.