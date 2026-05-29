CIMITILE (rgl) – Un luogo di incontro tra fede, impegno civile, impresa e politica. La diocesi di Nola sceglie il complesso delle Basiliche paleocristiane di Cimitile per chiudere la XII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale con una novità assoluta: la prima edizione del “Villaggio delle buone pratiche”. L’appuntamento è fissato per il 30 maggio 2026, a partire dalle 10, nell’ambito della seconda “Piazza della democrazia”, quest’anno dedicata al tema “La fede che genera impegno sociale, politico e imprenditoriale”. Un evento che punta a trasformare riflessione e formazione in testimonianze concrete di impegno per il bene comune. Il percorso formativo di quest’anno, dal titolo “Educare alla pace. Disegnare il futuro”, si concluderà con tre esperienze simboliche provenienti dal territorio della diocesi di Nola, considerate esempi virtuosi di responsabilità sociale, imprenditoriale e amministrativa. Ad aprire la giornata sarà don Giovanni De Riggi, parroco di Cimitile, storico della Chiesa e docente dell’Istituto superiore di Scienze religiose “Duns Scoto” Nola-Acerra, che guiderà la riflessione attraverso le figure di san Paolino e san Bartolo Longo, modelli di fede tradotta in azione sociale. Spazio poi alle testimonianze di Vincenzo Liguoro, fondatore di Impronta Solidale srl, di Nello Tuorto, presidente di Finetica Ets, e di Sabatino Trinchese, sindaco di Visciano. Esperienze differenti ma unite da un filo comune: trasformare il territorio attraverso progetti concreti, inclusione e responsabilità condivisa. A moderare l’incontro sarà don Giuseppe Autorino, direttore dell’Ufficio di pastorale sociale della diocesi di Nola. La XII edizione della Scuola sociopolitica e imprenditoriale, guidata da Giuseppina Orefice, nasce dalla collaborazione tra gli Uffici di pastorale sociale, il Progetto Policoro diocesano, Finetica Ets e il Dipartimento di Economia, Management e Istituzioni dell’Università Federico II di Napoli.