NAPOLI (rgl) – Un vicolo stretto, protetto da una parete di tufo e con una sola via d’uscita. Un luogo apparentemente perfetto per controllare ogni movimento e gestire indisturbati il traffico di droga. Ma anche le piazze di spaccio più difficili da raggiungere possono cadere sotto i colpi delle forze dell’ordine. È quanto accaduto nel quartiere Stella di Napoli dove i carabinieri hanno smantellato una base dello spaccio arrestando un 46enne. L’operazione è stata condotta dai militari della stazione carabinieri Napoli Stella in vico II Gagliardi, un’area caratterizzata da una conformazione urbanistica particolare: tre lati chiusi e un’unica uscita, dettaglio che avrebbe reso il luogo particolarmente adatto al controllo del territorio da parte degli spacciatori. Nel corso della perquisizione all’interno dell’abitazione dell’uomo, un cittadino pakistano di 46 anni già noto alle forze dell’ordine, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 223 grammi di cocaina e 54 grammi di eroina, oltre a materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi destinate alla vendita. Durante il controllo sono stati trovati anche 14.500 euro in contanti, somma ritenuta dagli investigatori presumibile provento dell’attività di spaccio. L’intervento ha consentito di interrompere un’attività illecita che si sarebbe sviluppata in uno dei vicoli più caratteristici della zona, a pochi passi dal Museo Archeologico Nazionale, in un contesto urbano dove convivono turismo, attività commerciali e criticità legate al traffico di sostanze stupefacenti. Al termine delle formalità di rito, il 46enne è stato arrestato e trasferito in carcere, dove resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Dovrà rispondere dell’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.