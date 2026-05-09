MARZANO APPIO (rgl) – Un inseguimento nella notte, un’auto lanciata sulla Casilina e oltre 200 chili di rame recuperati dai carabinieri. È finito con una fuga nelle campagne dell’alto Casertano il tentativo di mettere a segno un furto ai danni della linea ferroviaria ad Alta Velocità Roma-Napoli. L’operazione è scattata durante i controlli del territorio effettuati dai carabinieri della stazione di Marzano Appio, impegnati nel monitoraggio delle aree sensibili lungo la tratta ferroviaria. La segnalazione parlava di un furto in atto di cavi di rame nei pressi della linea AV e i militari si sono immediatamente messi sulle tracce dei responsabili. Poco dopo, lungo la strada statale 6 Casilina, una pattuglia ha individuato una Ford Focus station wagon con targa estera che procedeva in maniera sospetta. Alla vista dei lampeggianti, il conducente ha premuto sull’acceleratore tentando la fuga. Ne è nato un inseguimento durato pochi minuti e terminato quando il veicolo è uscito fuori strada. Il malvivente ha quindi abbandonato l’auto e si è dileguato a piedi tra i terreni circostanti, riuscendo per il momento a far perdere le proprie tracce nonostante le immediate ricerche avviate dai carabinieri. All’interno dell’auto i militari hanno trovato il bottino appena trafugato: numerosi cavi di rame, per un peso complessivo di circa 200 chilogrammi, rubati lungo la tratta ferroviaria nel territorio di Tora e Piccilli. Il materiale è stato sequestrato insieme al veicolo utilizzato per il trasporto. Il danno economico provocato dal furto è ancora in fase di quantificazione, mentre gli investigatori stanno lavorando per identificare il responsabile e verificare eventuali collegamenti con altri episodi simili avvenuti negli ultimi mesi lungo la rete ferroviaria. Un elemento che complica le indagini è l’assenza di sistemi di videosorveglianza nell’area interessata dal colpo.