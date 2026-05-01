QUALIANO (rgl) – Tre giorni di indagini senza sosta, tra telecamere analizzate e appostamenti mirati, hanno portato i carabinieri a stringere il cerchio attorno al presunto autore della rapina all’ufficio postale di Qualiano. I militari della sezione Operativa di Giugliano in Campania hanno sottoposto a fermo un 19enne incensurato, gravemente indiziato del colpo messo a segno lo scorso 27 aprile. Un’attività investigativa serrata, sviluppata senza interruzioni, che ha permesso di ricostruire i movimenti del giovane e del suo presunto complice. Determinante si è rivelata l’analisi dei sistemi di videosorveglianza, con filmati acquisiti in diversi comuni dell’area nord di Napoli. Incrociando immagini e informazioni raccolte sul territorio, i militari dell’Arma sono riusciti a individuare il luogo in cui i due si sarebbero travisati prima della rapina. Proprio in quell’area sono stati rinvenuti e sequestrati alcuni degli indumenti utilizzati durante il colpo, oltre al cutter (una lama retrattile) impiegato come arma. La successiva perquisizione domiciliare e veicolare ha consentito di ampliare ulteriormente il quadro indiziario: nella disponibilità del giovane sono stati trovati altri taglierini dello stesso tipo e una pistola a salve, priva del tappo rosso e carica con cinque colpi. Il 19enne è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di rapina aggravata. Le indagini proseguono per identificare e rintracciare il complice.