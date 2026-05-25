lunedì, Maggio 25, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Comunali 2026, Pasquale Raimo eletto sindaco di San Vitaliano

CampaniaNapoliPolitica
Redazione GL
Author: Redazione GL
Less than 1 min.read

SAN VITALIANO (rgl) – Pasquale “Lino” Raimo è il nuovo primo cittadino di San Vitaliano. Il 51enne medico ha battuto con circa il 55% dei suffragi il candidato Giovanni Malesci. “Non ci sono parole sufficienti per descrivere l’emozione, l’orgoglio e la profonda gratitudine che provo in questo momento. Questa vittoria non è mia, è nostra. È la vittoria di chi ci ha creduto fin dal primo giorno, di chi ha condiviso un’idea, di chi ha dedicato anche solo un minuto del proprio tempo per ascoltarci, confrontarsi e sognare insieme a noi il futuro della nostra comunità” ha detto Raimo. “Da domani si accendono i motori e si comincia a lavorare sul serio, con umiltà, responsabilità e un amore immenso per il nostro territorio. Voglio ringraziare Giovanni Malesci e tutta la lista “Insieme” per gli auguri. Ora è il tempo di unire il paese, di esserci tutti, di riportare San Vitaliano in buone mani”.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Previous article
Comunali 2026, Giuseppe Franco è il nuovo sindaco di Saviano
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com