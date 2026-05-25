SAN PAOLO BEL SITO (rgl) – Raffaele Riccio torna ad essere sindaco di San Paolo Bel Sito. Il neo primo cittadino ha battuto per appena 11 voti le due ex fasce tricolori Raffaele Barone, sfiduciato a poco più di un mese dalla scadenza naturale del mandato e Manolo Cafarelli. La civica di Riccio ha ottenuto 843 preferenze (36,18%) superando Cafarelli (832 voti con il 35,71%) e Barone che ha totalizzato 655 voti (28,11). “Il paese era spaccato, ora dobbiamo lavorare uniti per far ripartire Bel Sito dall’ordinaria amministrazione perché negli ultimi anni è mancato tutto. Deve tornare il Bel Sito accogliente di una volta”.

LISTA SAN PAOLO RIPARTE

RAFFAELE RICCIO (ELETTO SINDACO) 843 VOTI (36,18%)

Candidati alla carica di consigliere comunale: Addeo Giuseppe, Bosco Salvatore, Ciccarelli Vincenzo, Di Maria Maria Sole, Lizza Carmine, Montemurro Marco, Muto Andrea, Nappi Ottavio, Sangermano Ernesto, Scala Renato, Sorrentino Salvatore, Tarantino Mario.

LISTA IMPEGNO COMUNE PER SAN PAOLO BEL SITO

CANDIDATO A SINDACO: RAFFAELE BARONE 655 voti (28,11%)

Candidati alla carica di consigliere comunale: Avella Felice, Castaldo Anna, Circiello Fabio Antonio Maria, De Filippis Alberto, Di Palma Francesco, Foglia Pellegrino (detto Rino), Giugliano Antonio, Mauro Angela, Napolitano Antonietta (detta Tonia), Nappi Michele, Piscitelli Salvatore, Schettino Attilio.

LISTA FARE IL BEL SITO

CANDIDATO A SINDACO: MANOLO CAFARELLI 832 VOTI (35,71%)

Candidati alla carica di consigliere comunale: Cava Benedetto, Franzese Luciano, Galdi Rosa, Iovino Francesco, Lanzaro Mario, Lauria Andrea, Lombardi Francesco, Monda Rosario, Napolitano Enrico, Panico Gennaro, Scala Antonio, Settembre Anna.