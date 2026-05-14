CASTEL VOLTURNO (rgl) – Un vero e proprio arsenale nascosto nella controsoffittatura di casa. È la scoperta fatta dai carabinieri della stazione di Varcaturo nel corso di un blitz effettuato nel pomeriggio di ieri a Castel Volturno dove un 45enne del posto è stato arrestato con le accuse di detenzione di armi clandestine e ricettazione. In manette è finito Alfonso V., già noto alle forze dell’ordine. L’uomo era da tempo monitorato dai militari, che hanno deciso di intervenire con una perquisizione all’interno dell’abitazione dove risiedeva. Durante i controlli, i Carabinieri hanno individuato una scatola di legno nascosta nella controsoffittatura dell’appartamento. All’interno era custodita una pistola semiautomatica Colt calibro 45 con matricola abrasa, pronta all’uso e accuratamente occultata. Ma non solo. Accanto all’arma, i militari hanno rinvenuto anche una culatta Colt Government modello Delta Elite Auto con canna calibro 10, tre serbatoi per cartucce calibro 10, due serbatoi per cartucce calibro 45 e un ingente quantitativo di munizioni: 43 cartucce a palla blindata calibro 10, 41 cartucce calibro 45 e altre 5 cartucce calibro 38. Tutto il materiale è stato immediatamente sequestrato. La pistola sarà ora sottoposta ad accertamenti balistici per verificare un eventuale collegamento con fatti di sangue o altri episodi criminali avvenuti sul territorio. Per il 45enne sono scattate le manette. Su disposizione dell’autorità giudiziaria è stato trasferito in carcere, dove resterà in attesa di giudizio.