VOLTURARA IRPINA (rgl) – Oltre 400mila euro che, secondo le indagini, sarebbero stati sottratti approfittando della fragilità di un uomo affetto da disabilità intellettiva. Una vicenda che ha scosso la comunità irpina e che vede ora una donna di 56 anni finire sotto la lente della Procura della Repubblica di Avellino con l’accusa di circonvenzione di incapace. L’indagine, condotta dai carabinieri della stazione di Volturara Irpina, è partita dalla denuncia presentata nell’ottobre del 2022 dai familiari di un 62enne del posto. I parenti avevano segnalato presunti comportamenti sospetti da parte di una lontana cugina dell’uomo, temendo che potesse approfittare delle sue condizioni di vulnerabilità per impossessarsi del suo patrimonio. Gli accertamenti svolti dai militari dell’Arma avrebbero consentito di ricostruire un meccanismo ritenuto particolarmente insidioso. Secondo quanto emerso, la donna avrebbe convinto il 62enne ad aprire diversi conti correnti bancari e postali, procedendo anche alla loro cointestazione. Successivamente, tra ottobre 2022 e gennaio 2023, l’uomo sarebbe stato indotto a effettuare numerosi trasferimenti di denaro da un conto a lui esclusivamente intestato verso quelli condivisi con la donna. Una volta accreditate le somme, la 56enne avrebbe effettuato vari prelievi appropriandosi, secondo l’ipotesi investigativa, di oltre 400mila euro. Un patrimonio ingente che sarebbe stato progressivamente drenato sfruttando il rapporto di fiducia instaurato con la vittima e le sue condizioni di fragilità psicologica e cognitiva. Al termine delle indagini, i carabinieri hanno denunciato la donna alla Procura di Avellino. L’Autorità giudiziaria, condividendo gli elementi raccolti dagli investigatori, ha emesso nei suoi confronti l’avviso di conclusione delle indagini preliminari per il reato di circonvenzione di incapace.