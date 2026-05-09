NAPOLI (rgl) – Dalla Costa Azzurra fino a Napoli e Casoria, passando per un’indagine internazionale che ha acceso i riflettori su una presunta banda specializzata nei furti di orologi di lusso ai danni di turisti facoltosi. È il risultato dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato che, nelle scorse ore, ha eseguito tre mandati di arresto europeo emessi dall’Autorità giudiziaria francese. In manette sono finite tre persone — due uomini e una donna di età compresa tra i 50 e i 55 anni — ritenute coinvolte in un’associazione per delinquere finalizzata ai furti di preziosi segnatempo in Costa Azzurra, una delle mete più esclusive e frequentate dal jet set internazionale. Gli arresti sono stati eseguiti dagli agenti della Squadra Mobile di Napoli, su richiesta della Polizia francese e con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato. Gli indagati sono stati rintracciati nelle rispettive abitazioni tra Napoli e Casoria. Secondo quanto emerso dalle indagini, il gruppo sarebbe responsabile del tentato furto di un orologio di lusso dal valore di circa 200mila euro, avvenuto il 21 aprile 2025 a Cannes ai danni di un turista russo. Un colpo che si inserirebbe in un sistema ben organizzato, con bersagli scelti tra visitatori e uomini d’affari presenti nelle località più esclusive della Riviera francese. Al termine delle formalità di rito, i due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Poggioreale, mentre la donna è stata condotta nella casa circondariale femminile di Secondigliano.