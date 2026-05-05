Dalla vittoria a X Factor al bagno di folla: Rob arriva al “Campania”

MARCIANISE (rgl) – Dopo aver conquistato il palco e il pubblico di X Factor Italia, ora è pronta a incontrare i suoi fan da vicino. La vincitrice dell’ultima edizione, Rob, sarà protagonista di un evento speciale al centro commerciale “Campania”. Mercoledì 13 maggio, alle 18, piazza Campania si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico per il firmacopie e meet & greet dedicato al nuovo progetto discografico “Chaos Perfetto”, lavoro che segna una nuova fase artistica per la giovane artista. Dopo il trionfo televisivo, Rob si è imposta come una delle voci più interessanti della nuova scena musicale italiana, capace di unire intensità, personalità e contemporaneità. Con “Chaos Perfetto” l’artista racconta un percorso musicale autentico, che ha già iniziato a conquistare pubblico e critica. L’appuntamento rappresenta un’occasione per i fan: sarà possibile incontrarla, ricevere un autografo e scattare una foto, vivendo un momento esclusivo a contatto diretto con la cantante. Per partecipare all’evento sarà necessario acquistare il cd presso il Mondadori Megastore del centro, scaricare l’app IO&CAMPANIA e ritirare il pass all’infopoint esibendo lo scontrino. I pass saranno disponibili a partire dal 9 maggio, fino a esaurimento.