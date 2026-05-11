ROMA (amda – alads) – Una sentenza destinata a cambiare il mondo del lavoro e il rapporto tra aziende e lavoratori caregiver. La Corte di Cassazione, con la pronuncia numero 9104 del 13 aprile 2026, ha stabilito un principio destinato ad avere effetti concreti sull’organizzazione aziendale: anche chi assiste un familiare con disabilità ha diritto alla tutela contro le discriminazioni indirette. Una svolta giuridica importante che rafforza il concetto di inclusione e riconosce il peso umano, sociale e organizzativo dell’assistenza familiare. Il messaggio dei giudici è netto: il caregiver non può essere penalizzato sul lavoro a causa dell’attività di cura svolta nei confronti di un familiare disabile. La vicenda nasce dal ricorso di una lavoratrice, madre di un figlio con disabilità, che aveva chiesto di essere assegnata stabilmente al turno del mattino per poter conciliare l’attività lavorativa con l’assistenza quotidiana. Nei primi due gradi di giudizio la richiesta era stata respinta, sostenendo che le norme antidiscriminatorie tutelassero esclusivamente il lavoratore disabile e non chi se ne prende cura. La Cassazione, però, ribalta completamente questa interpretazione richiamando anche i principi della Corte di Giustizia dell’Unione Europea. Secondo i giudici, il divieto di discriminazione indiretta si estende anche al lavoratore non disabile che subisce uno svantaggio a causa dell’assistenza prestata a un familiare fragile. Uno dei passaggi più significativi della sentenza riguarda gli obblighi delle aziende. Per la Suprema Corte non basta più concedere soluzioni temporanee o interventi occasionali: se la situazione di disabilità è permanente, il datore di lavoro deve valutare concretamente misure organizzative stabili e ragionevoli, salvo dimostrare che ciò comporti un onere sproporzionato. Tradotto in termini pratici, le imprese dovranno analizzare seriamente richieste relative a turni, orari, organizzazione del lavoro e persino eventuali cambi di mansione compatibili con le esigenze assistenziali del caregiver. La Corte sottolinea inoltre un altro aspetto centrale: può essere discriminatorio anche il semplice comportamento omissivo dell’azienda. Non basta respingere formalmente una richiesta; il datore di lavoro deve dimostrare di aver valutato tutte le possibili alternative organizzative. Nel caso esaminato, i giudici hanno censurato proprio la mancata considerazione della disponibilità della lavoratrice a svolgere anche mansioni inferiori pur di riuscire a garantire assistenza al figlio disabile. La sentenza individua così alcune situazioni che possono integrare discriminazione indiretta: il mancato adattamento dell’organizzazione lavorativa alle esigenze del caregiver, il ricorso sistematico a soluzioni solo temporanee e l’assenza di una valutazione concreta delle necessità familiari del dipendente. Per le aziende si apre ora una nuova fase. Diventa fondamentale documentare le valutazioni effettuate, motivare eventuali dinieghi e adottare procedure interne chiare per la gestione delle richieste avanzate dai lavoratori caregiver. La pronuncia della Cassazione segna un cambio di paradigma: assistere un familiare con disabilità non è più considerata una questione privata da tollerare entro certi limiti, ma una condizione che merita piena tutela nell’ambito dei diritti fondamentali della persona e della parità di trattamento sul lavoro.