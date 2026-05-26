NAPOLI (rgl) – Cambia il volto della mobilità ferroviaria campana. Per un mese, tra giugno e i primi giorni di luglio, pendolari e viaggiatori dovranno fare i conti con sospensioni della circolazione, modifiche agli orari e servizi sostitutivi su alcune delle principali direttrici regionali. Il motivo è legato all’avanzamento dei lavori per la nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, una delle infrastrutture strategiche più importanti del Mezzogiorno. Il piano di interventi interesserà in particolare le linee Napoli-Caserta via Cancello, Caserta-Benevento-Foggia e Caserta-Salerno, con diverse interruzioni programmate. Dal 1° al 30 giugno 2026 sarà completamente sospesa la circolazione ferroviaria tra Napoli Centrale/Napoli Campi Flegrei e Cancello. Successivamente, dal 10 al 30 giugno, stop anche ai treni tra Caserta e Benevento, mentre dal 27 al 30 giugno l’interruzione riguarderà le tratte Caserta-Salerno e Cancello-Caserta. Le modifiche coinvolgeranno sia i collegamenti a lunga percorrenza sia il traffico regionale. I treni Frecciarossa e Frecciargento della relazione Roma-Lecce subiranno limitazioni di percorso fino a Caserta e variazioni agli orari di circolazione. Previsti effetti anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi ai lavori, in particolare il 9 giugno e il 1° luglio. Per ridurre l’impatto sui viaggiatori, Trenitalia ha predisposto collegamenti sostitutivi con autobus e servizi dedicati. Gli abbonati Alta Velocità e i possessori di Carnet Smart sulla tratta Roma-Benevento potranno usufruire gratuitamente dei bus predisposti tra Benevento e Caserta in coincidenza con alcuni collegamenti Frecciarossa. Analoghe soluzioni saranno attivate per i treni Intercity e Intercity Notte interessati dalle modifiche.

Particolarmente rilevanti gli effetti sul trasporto regionale. Numerosi convogli delle linee Napoli-Caserta via Cancello, Napoli-Caserta-Benevento e Caserta-Salerno saranno cancellati totalmente o parzialmente. Alcuni collegamenti tra Napoli e Roma o tra Napoli e Cassino verranno deviati via Aversa. Per garantire la mobilità saranno istituiti autobus sostitutivi sulle principali tratte coinvolte, tra cui Napoli-Cancello, Napoli-Caserta, Caserta-Benevento, Caserta-Salerno e Caserta-Villa Literno. I lavori rappresentano però un passaggio fondamentale per il completamento della nuova infrastruttura ferroviaria. La riattivazione della circolazione avverrà gradualmente il 4 e 5 luglio, mentre il ritorno alla piena operatività è previsto dal 6 luglio. Contestualmente entreranno in funzione nuove fermate strategiche: sulla linea Caserta-Benevento-Foggia saranno attivate le stazioni di Valle di Maddaloni e Frasso Telesino, mentre sulla linea Napoli-Cancello apriranno le nuove stazioni di Napoli Afragola e Acerra. Le fermate di Casalnuovo e Afragola Zona Commerciale saranno invece attivate in una fase successiva. Per accompagnare la transizione, saranno inoltre predisposti collegamenti autobus tra Casalnuovo, Acerra e Napoli Afragola fino al completamento definitivo delle opere.