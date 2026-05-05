CAIVANO (rgl) – Insospettabili, giovani e incensurati. Ma dietro la porta di casa, secondo gli investigatori, avevano allestito una vera e propria piazza di spaccio. È quanto scoperto dai carabinieri a Caivano al termine di un’operazione mirata che ha portato all’arresto di una coppia di sposi. L’attività investigativa, condotta dai militari della locale stazione, ha preso forma in una zona residenziale lontana dai contesti più noti dello spaccio, ma non per questo meno attiva. I sospetti si concentravano su un appartamento preciso, dove una coppia – lui 27enne, lei 26enne – gestiva, secondo gli inquirenti, un’attività illecita ben organizzata. I carabinieri, in borghese, hanno raggiunto il primo piano dell’edificio e si sono appostati tra scatoloni sul pianerottolo, mentre altri militari restavano in attesa all’esterno. A tradire i due sono state le conversazioni, incentrate su somme di denaro, e il rumore continuo di un cassetto metallico aperto e chiuso più volte. Quando la porta, lasciata socchiusa, ha permesso l’intervento, è scattato il blitz. All’interno, i militari hanno trovato due buste sottovuoto contenenti cocaina e marijuana, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento. La scoperta più significativa è arrivata però nel soggiorno: un piccolo cassetto in ferro incassato nel muro, nascosto dietro due prese elettriche finte e chiuso con una chiave. Un sistema rudimentale ma efficace, che non ha nulla da invidiare alle tecniche utilizzate nelle piazze di spaccio più strutturate. Nel corso della perquisizione sono stati sequestrati complessivamente circa 50 grammi di sostanza stupefacente e 550 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per la coppia sono scattate le manette: ora si trovano in attesa di giudizio, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire l’eventuale coinvolgimento in una rete più ampia di spaccio.