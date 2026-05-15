ERCOLANO (rgl) – Non un semplice incontro politico, ma un grande laboratorio diffuso di idee, confronto e partecipazione che coinvolgerà tutta Italia nello stesso weekend. Domenica 17 maggio, la provincia di Napoli sarà protagonista a Ercolano con “Nova – Parola all’Italia”, il percorso partecipativo promosso dal MoVimento 5 Stelle su iniziativa del presidente Giuseppe Conte. L’appuntamento è fissato alle ore 10:30 presso il Mav – Museo Archeologico Virtuale di Ercolano, che per un’intera giornata diventerà uno spazio aperto di ascolto e confronto tra cittadini, attivisti, associazioni e realtà territoriali provenienti da tutto il territorio provinciale. Dalla Penisola Sorrentina all’area flegrea, dall’Agro Nolano al Vesuviano, fino alla fascia costiera e all’area stabiese: saranno decine le comunità rappresentate in un unico luogo, unite dall’obiettivo di portare al centro del dibattito pubblico esigenze, idee e proposte concrete. “Nova” si inserisce in un più ampio percorso nazionale che coinvolgerà oltre 100 piazze italiane nello stesso fine settimana, trasformando il Paese in un grande cantiere di partecipazione diffusa. Un modello che punta a superare la distanza tra cittadini e istituzioni, costruendo dal basso le priorità politiche e sociali dei prossimi anni. A Ercolano non ci sarà una tradizionale assemblea, ma un format aperto in cui ogni partecipante potrà intervenire, proporre e condividere visioni per il futuro del territorio e dell’Italia. La provincia di Napoli risponde così con una forte partecipazione a un invito che mette al centro l’ascolto e il dialogo come strumenti fondamentali di cambiamento. Il Mav diventerà il cuore pulsante di una giornata simbolica: un luogo in cui storie diverse si incontrano, si confrontano e contribuiscono a immaginare un futuro comune. Perché il messaggio finale per gli organizzatori è chiaro: il futuro non si osserva soltanto, si costruisce insieme.