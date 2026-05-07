GROTTOLELLA (rgl) – Un boato nel silenzio dell’alba, poi le fiamme che in pochi istanti hanno avvolto completamente un’autovettura parcheggiata all’interno di un’area privata. Momenti di paura questa mattina a Grottolella, in provincia di Avellino, dove intorno alle 6 si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco per domare un incendio scoppiato in via della Repubblica. Sul posto è intervenuta una squadra del comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Avellino, partita dalla sede di via Zigarelli. I caschi rossi hanno lavorato rapidamente per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l’intera area, evitando che le fiamme potessero propagarsi ad altre strutture o veicoli presenti nelle vicinanze. Presenti anche i carabinieri di Avellino, che hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’origine dell’incendio: non si registrano feriti né persone coinvolte. Secondo le prime verifiche, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori ci sarebbe quella di un guasto di natura elettrica, ma saranno gli ulteriori accertamenti tecnici a stabilire con precisione cosa abbia provocato il rogo. L’episodio ha attirato l’attenzione dei residenti della zona, svegliati dal fumo e dall’odore acre sprigionato dall’incendio. In pochi minuti l’area è stata messa in sicurezza grazie al tempestivo intervento dei soccorsi.