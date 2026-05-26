AVELLINO (rgl) – Alle prime luci dell’alba, Avellino si è svegliata con il suono delle sirene e un’emergenza che ha richiesto il massimo sforzo dei soccorsi. Erano circa le 6 di martedì 26 maggio quando i vigili del fuoco del comando provinciale sono intervenuti in via Giulio Acciani per un incendio divampato all’interno di un appartamento al secondo piano di un edificio residenziale. Sul posto sono state inviate un’autopompa serbatoio, un’autoscala e un modulo antincendio. All’arrivo delle squadre, l’abitazione era già completamente avvolta dalle fiamme, con una situazione particolarmente critica all’interno. Durante le operazioni di accesso, i vigili del fuoco hanno rinvenuto una donna anziana, di circa 80 anni, riversa a terra e con evidenti ustioni. L’intervento immediato dei soccorritori ha consentito di estrarla dall’appartamento in fiamme e di affidarla al personale sanitario del 118 presente sul posto. Dopo il salvataggio, le squadre hanno proseguito con lo spegnimento del rogo e con le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dell’intero stabile, per evitare ulteriori rischi e il possibile propagarsi delle fiamme. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche la Polizia di Stato, la Polizia Scientifica e il capoturno dei vigili del fuoco, che hanno coordinato le attività di emergenza e avviato gli accertamenti per chiarire l’origine del rogo. Vista la gravità delle condizioni, la donna è stata successivamente trasferita al centro grandi ustioni di Napoli tramite elicottero, decollato dal campo Coni di Avellino, dove le operazioni di assistenza sono state ulteriormente supportate da una squadra aggiuntiva dei vigili del fuoco proveniente dalla sede di via Zigarelli. Le indagini sono ora in corso per stabilire le cause dell’incendio.