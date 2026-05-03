AVELLINO (rgl) – Un pomeriggio segnato dal fuoco e dalla prontezza dei soccorsi quello di sabato 2 maggio in provincia di Avellino dove i vigili del fuoco sono stati impegnati in una serie di interventi che avrebbero potuto avere conseguenze ben più gravi. Il primo allarme è scattato intorno alle 15 lungo la strada statale 7 bis, nei pressi dell’impianto di calcestruzzi “Marinelli”. Qui un incendio di sterpaglie, alimentato dalla vegetazione secca e dalle condizioni climatiche favorevoli alla propagazione delle fiamme, ha richiesto un intervento tempestivo delle squadre. Grazie alla rapidità delle operazioni, il rogo è stato circoscritto ed estinto prima che potesse estendersi alle aree circostanti. Poche ore dopo, intorno alle 18, un nuovo intervento ha tenuto impegnati i caschi rossi nel comune di Monteforte Irpino, in via Aldo Moro. In questo caso, le fiamme hanno interessato una struttura di copertura situata nel cortile di un’abitazione privata. Anche qui i vigili del fuoco hanno domato rapidamente l’incendio e messo in sicurezza l’area evitando il coinvolgimento dell’immobile e ulteriori danni. In entrambi gli episodi non si registrano feriti. Le operazioni si sono concluse con la completa bonifica e messa in sicurezza dei luoghi interessati.