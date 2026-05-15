FRATTAMINORE (rgl) – Un boato improvviso nel cuore della notte, poi la fuga a tutta velocità. Attimi di paura a Frattaminore dove intorno alle 3:45 alcuni malviventi hanno fatto esplodere lo sportello Atm della filiale Bper di piazza Atella, portando via il denaro contenuto all’interno prima di dileguarsi in auto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri della compagnia di Caivano, allertati dai residenti svegliati dall’esplosione che ha scosso l’intera zona. Secondo una prima ricostruzione, un gruppo di uomini con il volto coperto avrebbe piazzato l’esplosivo allo sportello automatico per poi farlo saltare in aria. Dopo l’esplosione, i banditi sarebbero riusciti a impossessarsi del denaro custodito nell’Atm, la cui quantità è ancora in fase di quantificazione. Terminato il colpo, la banda si sarebbe data alla fuga a bordo di un’auto facendo perdere rapidamente le proprie tracce. Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’esplosione ha provocato danni all’area dello sportello bancario e momenti di forte tensione tra i residenti della zona. Le indagini sono affidate ai carabinieri del Nucleo Operativo di Caivano, mentre i rilievi tecnici sono stati eseguiti dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna, impegnato nell’analisi della scena per raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.