NAPOLI (rgl) – Dal Salento a Napoli senza cambi, in modo più veloce e diretto. È questa la novità annunciata da Trenitalia che, a partire dal prossimo 1° luglio, attiverà il primo Frecciarossa diretto Lecce–Bari–Napoli, un collegamento destinato a cambiare la mobilità tra Puglia e Campania. I biglietti sono già in vendita e il nuovo servizio rappresenta una svolta soprattutto per studenti, lavoratori e turisti che ogni giorno si spostano tra le due regioni del Sud. La prima partenza è prevista il 1° luglio da Lecce alle 18.10, mentre il debutto da Napoli Centrale sarà il 2 luglio alle 6.45. Il Frecciarossa fermerà a Brindisi, Bari Centrale, Barletta, Foggia, Benevento e Napoli Afragola, offrendo un collegamento diretto e senza cambi tra alcune delle principali città del Mezzogiorno. Grazie anche all’attivazione della nuova tratta Napoli-Cancello, i tempi di percorrenza si ridurranno sensibilmente: Bari sarà raggiungibile da Napoli in circa tre ore e mezza, mentre da Lecce il viaggio durerà circa cinque ore. Un collegamento strategico che rappresenta una prima importante tappa del progetto legato alla nuova linea Alta Velocità/Alta Capacità Napoli-Bari, destinata nei prossimi anni a ridurre ulteriormente le distanze tra Campania e Puglia. L’obiettivo è rafforzare la mobilità ferroviaria nel Sud Italia, migliorando gli spostamenti quotidiani e creando nuove opportunità per turismo, lavoro e sviluppo economico.