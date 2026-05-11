MARANO DI NAPOLI (rgl) – Un inseguimento tra le strade di Marano di Napoli, la fuga improvvisa all’alt dei carabinieri e poi il blitz che ha portato all’arresto di un 22enne già noto alle forze dell’ordine. Attimi di forte tensione nella serata di ieri in via Veneto, dove i militari della compagnia di Marano, insieme ai carabinieri della locale stazione, stavano effettuando controlli alla circolazione stradale. Quando una Smart si è avvicinata al posto di controllo, i militari hanno intimato l’alt con la paletta. Ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce tra le vie cittadine. È così iniziato un inseguimento ad alta velocità tra curve improvvise e cambi di direzione, con i carabinieri alle sue spalle. La fuga è durata pochi minuti. L’auto è stata infine bloccata da una pattuglia che è riuscita a chiudere ogni via di uscita. Alla guida c’era R.N., 22 anni. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto una pistola giocattolo priva del tappo rosso, due coltelli a serramanico e un paio di guanti neri. Per il giovane sono scattate le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.