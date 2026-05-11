lunedì, Maggio 11, 2026
spot_img
spot_img
spot_img

I PIÙ LETTI DELLA SETTIMANA

ARTICOLI CORRELATI

Marano, fugge all’alt dei carabinieri: in auto pistola senza tappo rosso e coltelli

CampaniaNapoli
Redazione GL
Author: Redazione GL
1 min.read

MARANO DI NAPOLI (rgl) – Un inseguimento tra le strade di Marano di Napoli, la fuga improvvisa all’alt dei carabinieri e poi il blitz che ha portato all’arresto di un 22enne già noto alle forze dell’ordine. Attimi di forte tensione nella serata di ieri in via Veneto, dove i militari della compagnia di Marano, insieme ai carabinieri della locale stazione, stavano effettuando controlli alla circolazione stradale. Quando una Smart si è avvicinata al posto di controllo, i militari hanno intimato l’alt con la paletta. Ma il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato tentando di far perdere le proprie tracce tra le vie cittadine. È così iniziato un inseguimento ad alta velocità tra curve improvvise e cambi di direzione, con i carabinieri alle sue spalle. La fuga è durata pochi minuti. L’auto è stata infine bloccata da una pattuglia che è riuscita a chiudere ogni via di uscita. Alla guida c’era R.N., 22 anni. Durante la perquisizione, i militari hanno rinvenuto una pistola giocattolo priva del tappo rosso, due coltelli a serramanico e un paio di guanti neri. Per il giovane sono scattate le manette con le accuse di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Dopo le formalità di rito è stato trasferito in carcere, dove resta in attesa di giudizio.

Print Friendly, PDF & Email
spot_img
Previous article
Sorrento, precipita dal muro della cattedrale mentre taglia le erbacce: morto 64enne
Redazione GL
Redazione GL

I PIÙ POPOLARI

Il GIORNALE LOCALE

This site is protected by wp-copyrightpro.com