NOLA (rgl) – Un viaggio umanitario diventato caso internazionale e un dibattito che continua a far discutere politica e opinione pubblica. La Sumud Flottilla, rete di imbarcazioni impegnate nel tentativo di portare aiuti alla popolazione palestinese sfidando il blocco navale imposto da Israele, torna al centro dell’attenzione anche in Italia. Nelle ultime settimane nuove operazioni contro le imbarcazioni e il fermo degli attivisti hanno riacceso proteste e reazioni a livello politico e diplomatico. Tra le voci istituzionali che hanno espresso condanna figurano il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenuti sul tema del trattamento riservato agli attivisti e sul contesto della crisi umanitaria in Medio Oriente. Per mantenere alta l’attenzione sulla situazione a Gaza, domenica sono previste in tutta Italia manifestazioni e presidi di solidarietà al popolo palestinese e di protesta contro le azioni delle autorità israeliane. In questo contesto si inserisce anche l’appuntamento di Nola, dove sarà presentato il libro “Flottilla. In viaggio per Gaza. Diario di bordo per una nuova rotta” (Giunti), testimonianza diretta del deputato Arturo Scotto, che nel 2025 ha preso parte alla prima esperienza della Sumud Flottilla. L’autore dialogherà con Susanna Camusso, senatrice ed ex leader sindacale, e con il ricercatore universitario Lorenzo Fattori. A moderare l’incontro sarà Giuseppe Lauri. L’appuntamento è fissato per domenica 24 maggio alle 10, presso il Mondadori – Hyria Bookbar in piazza Marconi a Nola.