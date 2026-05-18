MARIGLIANO (rgl) – Una giornata simbolica per accompagnare i giovani verso la piena consapevolezza del proprio ruolo nella società. Il Comune di Marigliano istituisce ufficialmente la “Giornata della Cittadinanza”, un’iniziativa dedicata ai neo diciottenni del territorio con l’obiettivo di promuovere partecipazione civica, senso delle istituzioni e conoscenza della Costituzione italiana. L’evento si terrà il prossimo 29 maggio nel cortile della Casa Comunale e sarà celebrato ogni anno in prossimità della Festa della Repubblica, trasformandosi in un appuntamento stabile per la città. La decisione è stata approvata dalla giunta comunale su proposta degli assessori alla Cultura e alle Politiche giovanili. Cuore della manifestazione sarà la consegna ufficiale di una copia della Costituzione italiana ai cittadini che hanno compiuto o compiranno diciotto anni nel corso del 2026. Un gesto dal forte valore simbolico, pensato per sottolineare il passaggio all’età adulta e il legame tra diritti, doveri e partecipazione democratica. La mattinata prenderà il via alle ore 8:45 con l’accoglienza dei partecipanti. Alle 9 sono previsti i saluti istituzionali del sindaco Gaetano Bocchino, seguiti dall’esecuzione dell’Inno nazionale. Momento centrale dell’iniziativa sarà l’intervento della dottoressa Rita Aliperta, giovane magistrata del territorio e vincitrice del concorso ordinario in magistratura, che terrà una riflessione dal titolo “Riflessioni di una giovane giurista sulla Carta Costituzionale”. Spazio anche al confronto diretto con gli studenti attraverso un dibattito dedicato ai temi della cittadinanza attiva, prima della consegna ufficiale delle copie della Costituzione. “Abbiamo voluto istituire una giornata che rappresenti un momento simbolico ma anche concreto nel percorso di crescita dei nostri giovani cittadini – dichiara il sindaco Gaetano Bocchino –. La consegna della Costituzione rappresenta un invito alla partecipazione, alla consapevolezza e al rispetto dei valori democratici che sono alla base della nostra comunità”. Il primo cittadino ha inoltre ricordato come questa edizione assuma un significato ancora più profondo in occasione dell’ottantesimo anniversario del voto alle donne, definendolo “una conquista fondamentale della storia repubblicana italiana”. Sottolinea il valore educativo dell’iniziativa anche l’assessore Annarita Maione: “La Giornata della Cittadinanza nasce per avvicinare i ragazzi alle istituzioni e per far comprendere loro che la cittadinanza è fatta di diritti ma anche di responsabilità. Abbiamo scelto di coinvolgere una giovane eccellenza del territorio come la magistrata Rita Aliperta proprio per offrire ai ragazzi una testimonianza concreta di impegno, studio e partecipazione civile”.